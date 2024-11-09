شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: سنستمع إلى مقترحات ترامب بخصوص أوكرانيا بهذا الشرط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف اليوم السبت، عن استعداد بلاده للاستماع إلى مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب بخصوص أوكرانيا.

يأتي هذا شريطة أن تكون "أفكارا حول كيفية المضي قدما في التوصل إلى تسوية، وليس في مجال مواصلة ضخ جميع أنواع المساعدات لنظام كييف". حرب روسيا وأوكرانيا وأضاف ريابكوف، أن موسكو وواشنطن "تتبادلان إشارات حول أوكرانيا، عبر "قنوات مغلقة"، لكن لم يحدد ما إذا كان الاتصال مع الإدارة الحالية أم مع ترامب وأعضاء إدارته المقبلة.



وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جويب بوريل قد وصل إلى كييف، اليوم السبت لإجراء محادثات مع زعماء أوكرانيين، فيما من المرجح أن تكون المرة الأخيرة، قبل انتهاء فترة ولايته.

وكتب بوريل: "لقد كان دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرنيا أولويتي الشخصية، خلال ولايتي وسيبقى على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

