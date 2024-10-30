حريق يدفع بإخلاء 700 منزل في ولاية أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - اندلع حريق اليوم الثلاثاء في أحد المنازل بحي سكني بولاية كولورادو الأميركية ما أسفر عن تدميره، كما تم إخلاء حوالي 700 منزل مجاور، حسبما أفادت السلطات.

وسقطت بعض الأمطار صباح اليوم، مما ساعد نسبياً في تخفيف حدة النيران، وفقاً لما ذكره جايسون ماركسيل، رئيس الإدارة المحلية بمقاطعة تيلي. ولكن فرق الإطفاء تستعد لرياح قوية ومتواصلة كانت متوقعة بعد ظهر اليوم.

وقد احترق أقل من 100 فدان منذ أن بدأت النيران بعد ظهر أمس الاثنين. وكانت فرق الإطفاء والإنقاذ تبذل جهوداً كبيرة لحماية المنازل، في الوقت الذي قامت فيه طائرتا إطفاء بإلقاء المياه على النيران في حي هايلاند ليكس شمال غرب بلدة ديفايد، شمال غرب كولورادو سبرينجز.

وقال ماركسيل: «نحن نتعامل مع هذا على أنه عمل إجرامي» ورفض الكشف عن أي معلومات إضافية ولكنه قال إن أي مشتبه به قد يواجه تهمة الحرق العمد.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمنازل التي تم إخلاؤها حوالي 300 مليون دولار، وفقاً لما ذكره ماركسيل.