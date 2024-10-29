النشرة: العمل جار لاخماد الحرائق في جباع بعد سلسلة غارات عنيفة استهدفت البلدة

أفاد مراسل النشرة في الجنوب بأن العمل جار لاخماد الحرائق في جباع من قبل فرق الدفاع المدني، وذلك بعد سلسلة غارات عنيفة استهدفت البلدة.

وكانت قد تعرضت بلدة جباع في اقليم التفاح لعدوان جوي اسرائيلي عنيف اعتبارا من منتصف الليل، ادى الى تدمير 12 مبنى ومنزل فيها، بعد 9 غارات جوية في اقل من ساعة، استخدم فيها الصواريخ الارتجاجية التي حولت احياء ومنازل الى ركام وتركزت في محيط دوائر الامن العام ومركز النفوس والساحة العامة, وترددت اصداء انفجارات الصواريخ في ارجاء مناطق صيدا والشوف واقليم الخروب.

وبدا حجم الدمار الهائل صباح اليوم في البلدة التي اقفلت فيها معظم الطرقات بفعل الردميات والركام بفعل الدمار في المباني والمنازل، فضلا عن اضرار كبيرة بعشرات السيارات المركونة امام المنازل وفي الطرقات