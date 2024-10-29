نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الاسرى"، كاشفة عن "ضغوط لإقالة مسؤول ملف الاسرى بعد استقالة نائبه".
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتانياهو، أن "رئيس الوزراء يركز حاليا على إيجاد أي حل ممكن قد يؤدي إلى إبرام صفقة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتانياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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