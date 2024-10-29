هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتانياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الاسرى

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الاسرى"، كاشفة عن "ضغوط لإقالة مسؤول ملف الاسرى بعد استقالة نائبه".

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتانياهو، أن "رئيس الوزراء يركز حاليا على إيجاد أي حل ممكن قد يؤدي إلى إبرام صفقة".