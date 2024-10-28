شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد العالمية" تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية من أن الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع جديد في عام 2023.

وبينت أن هذا يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتنا جميعًا من تغير المناخ، بدلًا من كلمات كبار الملوثين في العالم. التغيرات المناخية وتأتي هذه المناشدة في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع في مؤتمر الأمم المتحدة، بشأن تغير المناخ في باكو الشهر المقبل، وسط تحذيرات متكررة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التكلفة البشرية لتجاهل الأزمة الوجودية.

وقالت نائبة الأمين العام للمنظمة كو باريت، أن ثاني أكسيد الكربون من الغازات الرئيسة المسببة للاحتباس الحراري العالمي -إلى جانب الميثان وأكسيد النيتروز- يتراكم الآن في الغلاف الجوي بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الوجود البشري. الاحتباس الحراري العالمي وذكرت أن تركيزاته بلغت خلال عام 2024 إلى 420 جزءًا في المليون، وفقًا لشبكة مراقبة الغلاف الجوي التابعة لمنظمة الأرصاد الجوية.

وتأتي بزيادة قدرها 42,9 جزءًا في المليون أي 11,4% في 20 عامًا فقط، وبما يسبب أضرارًا بالغة على النظم البيئية والاقتصادية وانقراض الأنواع.

