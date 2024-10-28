شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل.
الباحة: الحجرة والعقيق والقرى والباحة والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة.
تبوك: الوجه وأملج والمعظم وتيماء.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابمكة المكرمة: الطائف وثول ورابغ والعرضيات.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل.
الباحة: الحجرة والعقيق والقرى والباحة والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة.
تبوك: الوجه وأملج والمعظم وتيماء.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق.