شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب مكة المكرمة: الطائف وثول ورابغ والعرضيات.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل.

الباحة: الحجرة والعقيق والقرى والباحة والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة.

تبوك: الوجه وأملج والمعظم وتيماء.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق.