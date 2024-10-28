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طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: الطائف وثول ورابغ والعرضيات.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل.
الباحة: الحجرة والعقيق والقرى والباحة والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة.
تبوك: الوجه وأملج والمعظم وتيماء.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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