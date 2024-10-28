«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي برئاسة محمد اليماحي، رئيس البرلمان، عضو المجلس، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من ناعمة الشرهان، نائبة رئيس المجموعة، عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وماجد محمد المزروعي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الجلسة الاطلاع على تقارير اللجان الدائمة للبرلمان العربي، حيث عرضت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مجمل الموضوعات التي أمام اللجنة المتعلقة بتطورات الأحداث والأزمات في الأراضي العربية.

كما عرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، خطة عملها المتعلقة بدراسة قضايا المرأة والطفل والشباب، والتعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة والثقافة، وأكدت أهمية بحث السياسات العربية المشتركة، ورصد مستويات التقدم المتحققة في الدول الأعضاء فيما يخص الأهداف الإنمائية للألفية ذات الطابع الاجتماعي.

فيما استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية خطة عملها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، حيث أكدت دور اللجنة في المساهمة بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتحفيز مناخ الاستثمار والتجارة البينية العربية، وتهيئة الظروف المناسبة لبناء تكامل اقتصادي عربي.

وعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع قانون مكافحة ظاهرة الهجرة غير مشروعة في العالم العربي، والمبادرات التي تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.