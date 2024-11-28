توقعات بانخفاض جديد في درجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا مغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة الغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية. وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 35 كم/س تصل إلى 50 كم/س. الموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:54، والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 05:29.

الموج في بحر عمان، مضطرب إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:32 والمد الثاني عند الساعة 08:00، والجزر الأول عند الساعة 14:26 والجزر الثاني عند الساعة 03:04.