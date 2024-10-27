شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: حديث الرئيس السيسي أمس أكد على قدرة الشعب على مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، كشف عن إرادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكيف دفع هذا البطل تضحيات عديدة من أجل تحقيق نصر أكتوبر المجيدة، التي مازالت حتى الوقت الراهن، درس من الماضي يؤكد على قوة الشعب المصري وتلاحمه ومساندته لجيشه والمؤسسة العسكرية بالكامل في كل المحن التي مرت بالوطن.

وأضاف "عمار"، أن حديث الرئيس السيسي، سلط الضوء عن العقلية والشخصية المصرية التي تملك مقومات استثنائية، وتحمل إرادة وعزيمة قوية لا يستهان بها، والتي تظهر في وقت الأزمات والتحديات، وهذا ما حقق نصر أكتوبر المجيد، الذي سطر في التاريخ وبرهن على قدرة الشعب لتحمل أصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لكن دون التفريط في أي شبر من أرضه، وماحدث هو حقيقة شخصية هذا الشعب، الذي نجح في استرداد كل شبر من وطنه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس أكد خلال الاحتفالية أيضا أن مثلما نجح المصريون في هزيمة العدو بالماضي والحفاظ على وطنه، فهو قادر أيضا على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التي انتصرنا خلال نصر أكتوبر المجيد، مع التحلي بنفس مقومات الإدارة والإصرار التي كانت قادتنا للنصر في الماضي وقادرة على تحقيق المعجزات في الحاضر، على الرغم من كافة التحديات الاقتصادية والعالمية التي تعرقل طريق التنمية.

وأوضح النائب حسن عمار، أن نصر أكتوبر تجربة ملهمة تؤكد أن روح الهزيمة واليأس والإحباط لم توجد في قاموس الشعب المصري، الذي نجح جيشه في تدمير خط بارليف هذا الخط الأسطوري الذى روجت له إسرائيل حينها وزعمت أنه لا يقهر، لكن إرادة المصريين وقوتهم قادرة على قهر أي حاجز يقف أمامهم، وقادرة أيضا على دحض أي مخطط ينال من وطنهم ويتعدى على كل شبر من أرض مصر، التي تم استردادها بدماء الشهداء في الماضي، والآن بات من واجبنا الحفاظ عليها.

