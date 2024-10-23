محافظ أسوان: افتتاح فرع لأكبر سلاسل المراكز التجارية للبيع بأسعار مخفضة وتنافسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إنه جار حاليًا التجهيز والإعداد لافتتاح فرع لأكبر سلاسل المراكز التجارية، صاحبة البراندات العالمية، لتوفير السلع الغذائية والأساسية، وأيضًا الملابس والمأكولات بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلاتها في الأسواق، حيث تعتبر أسوان هي أولى المحافظات بقطاع الجنوب التي يقام بها هذا الفرع.

وأضاف، أنه خلال أشهر قليلة سيتم افتتاح مول 7 ستار الذي سيضم أكبر سلاسل المراكز التجارية بشارع الفنادق بمدينة أسوان، ليكون إضافة هامة ونقلة نوعية للمحافظة، تواكبًا مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، فضلاً عن تهيئة المناخ وتسخير كافة الإمكانيات والتسهيلات لجذب الفرص الاستثمارية المختلفة بمختلف القطاعات الخدمية لاستكمال سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وبما يعود بالنفع على المواطن الأسواني.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بأعضاء الوفد في حضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، وشهد اللقاء استعراض تفاصيل هذا المشروع النموذجي الحضاري والراقي، والذي سيقام على مساحة 4 آلاف متر، ويتكون من بدورم ودور أرضي و5 أدوار علوية، فضلاً عن مساهمته في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل، والتي ستكون فيه الأولوية لأبناء أسوان.