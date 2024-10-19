شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر منذ الحرب.. روسيا تعيد جثث 500 جندي إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت السلطات في كييف، بأن روسيا أعادت إلى أوكرانيا اليوم الجمعة، جثث 501 جندي.

ووصفتها بأنها أكبر عملية لإعادة قتلى الحرب منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022. حرب روسيا وأوكرانيا وقال المسؤولون في مقر التنسيق الأوكراني لمعاملة أسرى الحرب في بيان اليوم الجمعة، إن معظم الجنود لقوا حتفهم في عمليات في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأوضح أن أغلبهم حول مدينة أفيدييفكا، التي استولت عليها القوات الروسية في فبراير بعد معركة طويلة وشديدة الضراوة.

وبينوا أن وكالات إنفاذ القانون وخبراء الطب الشرعي سيقومون بعملية التعرف على هوية الضحايا، الذين ستسلم جثثهم بعد ذلك إلى أفراد أسرهم لدفنهم. خطة النصر الأوكرانية وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كشف هذا الأسبوع عن أجزاء مما يسمى بخطة النصر، التي تستهدف إجبار روسيا على إنهاء الحرب عبر المفاوضات.

ويبحث هذا الاقتراح، شركاء أوكرانيا الغربيون الذين تعد مساعدتهم حيوية لكييف لمقاومة جارتها الأكبر.

ويتمثل أحد العناصر الرئيسية في توجيه دعوة رسمية إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو الأمر الذي لم يرحب به الداعمون الغربيون وأرجأوا النظر فيه إلى ما بعد انتهاء الحرب.