رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن أنها ستزور لبنان من دون تحديد موعد

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ستزور لبنان حيث تشارك كتيبة إيطالية في قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) التي تعرضت لنيران إسرائيلية في الأيام الماضية.
وقالت أمام مجلس الشيوخ "من المقرر أن أزور لبنان" من دون تحديد موعد هذه الزيارة.
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