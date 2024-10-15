شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر والسعودية دولتان محوريتان فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن مصر والسعودية دولتان محوريتان فى المنطقة، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

أكد القصاص في مداخلة لقناة النيل للأخبار، إن مصر والسعودية لديهما طموح في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وفرض الاستقرار والتعاون في المنطقة، مشيرا إلى المبادرات التي تتعلق بالتنمية المستقلة وإعادة بناء الدول.

حمل "القصاص" التدخلات الخارجية المسؤولية عن المشاكل التي يعاني منها الإقليم، قائلا:" التدخل الخارجي سبب مشكلات المنطقة سواء فى ليبيا وسوريا واليمن، مشيرا إلى أن مصر حذرت مبكرا من هذا التدخل.

أوضح أن الرئيس السيسي وعلى مدى سنوات تحدث على أهمية وجود نظام عربي قادر على التدخل في المشكلات والتحديات، خاصة أن النظام العالمي أصبح مشغولا بالمناورة والمنافسة.

بيّن أن الاقتصاد يؤثر ويتأثر بما يجرى فى المنطقة والعالم، معلقا بالقول:"الاقتصاد يمثل الهدف الرئيسي للحروب.