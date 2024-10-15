التلفزيون الإيراني بثّ صورا مباشرة تظهر قاآني بمطار مهر آباد في طهران

اشارت قناة "الجزيرة"، الى ان ألتلفزيون الإيراني بثّ صورا مباشرة تظهر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني بمطار مهر آباد في طهران".

وفي وقت سابق، زعمت مصادر إيرانية، في تصريح لشبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن "قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني يخضع للتحقيق بشأن تعرضه للاختراق من قبل إسرائيل"، كما ادّعت هذه المصادر بأن هناك "اشتباه في تخابر رئيس مكتب قاآني مع إسرائيل".

وادّعت المصادر الإيرانية ذاتها بإصابة قاآني بأزمة قلبية ونقله للمستشفى خلال التحقيقات معه.

وتأتي هذه الأنباء بعد سلسلة من الأخبار التي زعمت اغتيال قآاني خلال الغارة الإسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي اغتالت خلالها إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.