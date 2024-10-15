لتحقيق الانضباط.. توجيه مهم من المديريات التعليمية بشأن غياب الطلاب عن المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها في المحافظات المختلفة، على ضرورة تفعيل شئون الطلاب بالمدارس وإرسال إنذارات للطلاب المتغيبين عن الحضور.

ووجهت المديريات المدارس بضرورة اتخاذ إجراءات الفصل من المدرسة حال تجاوز نسبة الغياب، بالإضافة إلى تفعيل دفتر 5 سلوك والتقييم الشهري.

ووفقا للمديريات، فإنه تم التشديد على أنه لا تهاون مع المتغيبين عن الدراسة بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط بالدراسة، خاصة لطلاب المرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات، فإنه لابد من توفير المدارس للطلاب عوامل جذب كثيرة منها: "تخفيف الكثافة، وتفعيل مجموعات التقوية، والدعم التعليمي، ودروس تعليمية أونلاين"، إذ أن كل هذه العوامل تساعد على جذب وحضور للطلاب للمدارس.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوي العام بالصفين الأول والثاني الثانوي العام.

ويضم الفصل الدراسي الواحد اختبارين شهريين، إذ يستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات.

ويستهدف الاختبار في الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.