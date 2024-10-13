جامعة مصر للمعلوماتية و"لانكستر" يختتمان برنامج iSkills لتأهيل قادة المستقبل الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

اختتمت جامعة مصر للمعلوماتية، برنامج iSkills للتطوير المهني، والذي نظمته واستضافته في مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع جامعة لانكستر، وبدعم وتمويل المجلس الثقافي البريطاني، ومشاركة خبراء من الخارج، في إطار تفعيل دور الجامعة في دعم المواهب الواعدة من قادة المستقبل ودعم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات.

واستهدف البرنامج الذي شارك فيه 45 طالبا وطالبة تمكين الشباب حديثي التخرج من اكتساب المهارات والخبرات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في سوق العمل، لاسيما خريجي كليات الأعمال على مستوى الجمهورية الذين أتموا دراستهم الجامعية في عام 2023 أو ما بعده وحصلوا على تقدير "جيد" أو أكثر، وكذلك طلاب السنة النهائية.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، في تصريح صحفي، أن التعاون مع جامعة لانكستر والمجلس الثقافي البريطاني يرسخ مبدأ أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية المتقدمة على مستوى العالم، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في إعداد كفاءات مزودة بأحدث المهارات؛ ما يضمن لهم المشاركة الفاعلة في مسيرة التطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن البرامج التدريبية والتي من ضمنها iSkills تسهم بشكل فعال في تقليص الفجوة بين الأوساط الأكاديمية وسوق العمل، لأنها تصقل الخريجين بالقدرات اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة كافة المتغيرات المتصلة بوظائف المستقبل، وهو ما تضعه جامعة مصر للمعلوماتية في مقدمة أولوياتها المتعلقة بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها لطلابها، ليظلوا مبدعين دائماً في عالم التكنولوجيا.

من جهته، قال الدكتور أحمد حمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب :" إن برنامج iSkills جرى بشكل مرن بفضل ما تتميز به الجامعة من إمكانات متطورة ومراكز أبحاث ومعامل حديثة مجهزة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وذلك بالإضافة إلى ما يتمتع به أعضاء هيئة التدريس لدينا من خبرات مرموقة سواء في البرامج الأكاديمية أو التدريب، بالإضافة لما يقدمونه من أبحاث وابتكارات رائدة، كل هذا أسهم في توفير تجربة أكاديمية فعالة ومركزة للمتدربين".

وأشار الدكتور "حمد" إلى أن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يسهم بشكل فعال في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما تستهدفه الجمهورية الجديدة من خلال الأولويات الاستراتيجية التي تتبناها لدعم القدرات التكنولوجية وترسيخ مكانة مصر على الساحة العالمية لتصبح مركزاً إقليمياً للتميز الرقمي.

يذكر أن برنامج iSkills تم تصميمه لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، حيث بدأ بالمستوى الأساسي للتدريب على مهارات الاستعداد لسوق العمل، ثم تدرج للمستوى المتقدم والذي تضمن المجالات التكنولوجية وتحليل البيانات، بدءً من المهارات الأساسية للتعامل مع البيانات وحتى التقنيات المتقدمة لتصور البيانات، فضلاً عن المهارات الشخصية، مثل التواصل بين الأفراد والقيادة، والعمل الجماعي، وممارسات الاستدامة.