شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد: سول ستواجه كارثة مروعة بسبب مسيراتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ذات النفوذ القوي، اليوم الأحد، من أن كوريا الجنوبية ستواجه "كارثة مروعة" إذا حلقت مسيرة كورية جنوبية مرة أخرى فوق بيونج يانج.

جاءت تصريحات كيم يو جونج في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق بيونج يانج بالونات تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية، زاعمة أن الجنوب أرسل مسيرات غير مأهولة فوق بيونج يانج ثلاث مرات هذا الشهر.

وقالت: "ليس لدينا أي قلق بشأن من هي القوة الرئيسية التي كانت وراء الحادثة الأخيرة للمسيرات ومن ينفذها".

وأضافت: "سنتخذ إجراء رادعًا قويًا دون اعتبار لظروف اختراق مسيرات تحمل نفايات سياسية معادية لكوريا الشمالية الحدود إلى سماء الدولة".

منشورات ضد كوريا الشمالية!

وعلى صعيد متصل، ادعى وزير الخارجية الكوري الشمالي أن المسيرات الكورية الجنوبية التي تحمل منشورات تم رصدها في سماء بيونج يانج في 3 أكتوبر، وكذلك يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وهدد بالرد بقوة إذا حدثت مثل هذه الرحلات مرة أخرى، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

يشار إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم جونج هيون نفى في البداية أن الجيش أرسل أي مسيرات عبر الحدود، لكن هيئة الأركان المشتركة قالت لاحقًا إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت ادعاءات الشمال صحيحة أم لا.

واعترضت كيم على موقف الجيش الكوري الجنوبي الذي قال إنه "لا يمكنه تأكيد" ادعاءات الشمال بشأن المسيرات، مشيرة إلى أن رد الجيش الكوري الجنوبي يعني في الأساس أنه مسؤول.

