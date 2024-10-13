الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم جراء العدوان الإسرائيلي

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني في وزارة الدّاخلية والبلديّات، أنّ "المهمّات المنفّذة منذ السّاعة 8:00 من مساء أمس السّبت، ولغاية السّاعة من صباح اليوم الأحد الواقع في 2024-10-13، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

قضاء كسروان- المعيصرة:

- قرابة السّاعة الرّابعة والنّصف فجرًا، انتهت عمليّات البحث والإنقاذ في بلدة المعيصرة، الّتي كانت قد انطلقت على اثر غارة إسرائيليّة استهدفت بعد ظهر أمس مبنى سكنيًّا مؤلّفًا من 3 طبقات. وقد عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة العامّة للدفاع المدني على تنفيذ عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في الموقع المستهدف. وأسفرت تلك العمليّات -إضافةً إلى حصيلة الأمس- عن التالي:

- نقل جريحة بحالة انعاش قلبي رئوي الى مستشفى سيدة ماريتيم.

- انتشال جثامين ٣ أولاد شهداء من تحت الانقاض ونقلهم الى مستشفى البوار الحكومي.

- نقل جثماني شهيدتين الى مستشفى البوار الحكومي.

- نقل جثمان شهيد الى مستشفى kmc

- سحب جثمان شهيدة ونقلها الى مستشفى سيدة المعونات.

وبذلك تكون حصيلة العمليات المنفذة (النهائية) من قبل عناصر الدفاع المدني :

شهداء ١٧

جرحى ١٢

بيروت :

- استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة التي أدت إلى تدمير مبنيين سكنيين مساء الخميس في البسطة. ولا تزال عمليات البحث ورفع الانقاض مستمرة للعثور على فتاة لا تزال ضمن عداد المفقودين.

محافظة البقاع:

على إثر غارة إسرائيلية على سهل النبي أيلا:

- أخماد حريق أعشاب بجانب براد زراعي.

- إخماد حريق مخيم للنازحين السوريين.

محافظة بعلبك:

اطفاء :

- إخماد حريق منزل في بلدة تمنين

- إطفاء حريق أعشاب في بريتال

محافظة النبطية:

على اثر غارة إسرائيلية استهدفت سوق النبطية :

- إخماد حريق مباني سكنية (عدد ١٢)

- إخماد حريق محلات تجارية (عدد ٤٠)

- نقل ٤ جرحى وجثمان شهيد

وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زفتا :

- إطفاء مبنى سكني ومحلات ومحطة لتوزيع المحروقات.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبناني