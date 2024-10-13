قطر تدين استيلاء الاحتلال على مقر الاونروا بالقدس

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت دولة قطر، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقدس الشرقية المحتلة.

ووفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، حذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان امس السبت، من أن "استمرار حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد الوكالة تهدف إلى تفكيكها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237".

شددت على أن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتصفية "الأونروا" تعد حلقة في سلسلة استهداف مستهجن للأمم المتحدة نفسها، بمن في ذلك العاملين في منظماتها المختلفة، مؤكدة في هذا السياق أن هذا الوضع الخطير يضع المجتمع الدولي أمام امتحان حقيقي، يستوجب تحركا فوريا لمواجهته بحزم.

وجددت دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.