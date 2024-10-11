ذكر مراسل "النشرة" في بعلبك، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات على تمنين التحتا، النبي شيت، طريق عين بورضاي بالقرب من أوتستراد عواضة، جنتا، الحلانية، دورس، سرعين، بوداي؛ وكفردان"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق فوق بعلبك على علو منخفض جدًّا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات على تمنين التحتا والنبي شيت وعين بورضاي وجنتا والحلانية ودورس وسرعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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