بري دان إمعان إسرائيل باستهداف المدنيين واليونيفيل والجيش: عدوان ومحاولة اغتيال واضحة للـ1701

وجّه رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، بإطار تعليقه على إمعان إسرائيل استهدافها للمدنيّين وقوّات حفظ السّلام "اليونيفل" والجيش اللبناني في بلدة كفرا، "أحرّ التّعازي إلى اللّبنانيّين كلّ اللّبنانيّين، لذوي الشّهداء الّذين سُفكت دماؤهم على امتداد الجنوب وفي الضاحية والبقاع والعاصمة بيروت وجبل لبنان، والتّعازي أيضًا موصولة للجيش اللبناني الّذي قدّم اليوم المزيد من القرابين شهداءً وجرحى في مسيرة التّضحية والوفاء من أجل سيادة لبنان".

وأكّد أنّ "ما حصل أمس واليوم من استهداف لقوّات "اليونيفيل" ولجنود الجيش اللبناني من قبل إسرائيل وآلتها العدوانيّة، هو جريمة وليس محطّ إدانة واستنكار فحسب، بل هو أيضًا وقبل أي شيء آخر عدوانًا ومحاولة إغتيال واضحة وموصوفة للقرار الأممي 1701، نضعها برسم المجتمع الدّولي الّذي آن له أن يتحرّك ويستيقظ، لوضع حدّ لحرب الإبادة الّتي تشنّها إسرائيل على لبنان وعلى الإنسان، وعلى كلّ ما هو متّصل بقواعد الأخلاق والإنسانيّة والشّرعيّة الدّوليّة"، مضيفًا: "الرّحمة للشّهداء مدنيّين وعسكريّين، والدّعاء بالشّفاء العاجل للجرحى، وحمى الله لبنان".