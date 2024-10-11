ماكرون دان استهداف القوات الإسرائيلية المتعمّد لعناصر "اليونيفيل": لن نقبل بأن يتكرّر ذلك

شدّد الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، على أنّ "استهداف القوّات الإسرائيليّة المتعمّد" لعناصر قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) هو أمر "غير مقبول على الإطلاق"، منبّهًا إلى أن فرنسا "لن تقبل" بإطلاق النار مجددا على الجنود الأمميين.

وأكّد، خلال قمّة في قبرص لدول الاتحاد الأوروبي المطلّة على البحر المتوسط، "أنّنا ندين هذا الأمر، لن نقبل به ولن نقبل بأن يتكرّر ذلك"، موجّهًا الشّكر إلى الدول المشاركة، لتعبيرها عن "موقف بالغ الوضوح إلى جانبنا في هذا الشّأن"، مشيرًا إلى أنّ "فرنسا دعت بإلحاح إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدَمة على مسرحَي الحرب في غزة ولبنان، وثمة قادة آخرون هنا قاموا بالأمر نفسه".

ولفت ماكرون إلى "أنّنا نعلم جميعًا أنّها الرّافعة الوحيدة الّتي يمكنها اليوم وضع حدّ" لما يحصل، مؤكّدًا أنّها "ليست البتة دعوة إلى نزع سلاح إسرائيل، في وجه التّهديدات الّتي تمارَس ضدّ هذا البلد وهذا الشّعب الصّديق".