تقرير لجنة الطوارئ الحكومية: 60 شهيدًا و168 جريحًا خلال 24 ساعة

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، التقرير الرقم 16 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن وجاء فيه:
"خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 57 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9588 إعتداء.
-صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 60 شهيداً و168 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2229 شهيداً و10380 جريحاً.
-لتاريخه تم فتح 1032 مركزاً لاستقبال النازحين منها 837 مراكزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
-لتاريخه تم تسجيل 187000 نازح (39000عائلة) في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.
-تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
-من تاريخ 23 أيلول لغاية 11 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 317457 مواطناً سورياً و 115044 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.
-تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين على صعيد المحافظات ضمن آلية واضحة وشفافة".
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