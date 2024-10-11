سقوط طائرة تجسس عند أطراف بلدة عبا والجيش الإسرائيلي عمد الى تفجيرها تلقائيا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بـ"سقوط طائرة تجسس إسرائيلية عند أطراف بلدة عبا، وعمد الجيش الإسرائيلي الى تفجيرها تلقائيا في مكان سقوطها، بعد فترة قصيرة".

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