مقتل 20 شخصاً في هجوم على عمال منجم بباكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشرطة الباكستانية، اليوم، إن ما لا يقل عن 20 عاملاً قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على منجم فحم صغير خاص في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد يوم الجمعة.

وقال همايون خان الضابط بمركز شرطة البلدة التي شهدت الهجوم والواقعة شرقي مدينة كويتا "هاجمت مجموعة من المسلحين مناجم شركة للفحم بمنطقة دوكي في الساعات الأولى من الصباح باستخدام أسلحة ثقيلة". وأضاف أنهم أطلقوا صواريخ وقنابل يدوية على المناجم أيضاً.

وقال جوهر خان شاديزاي وهو طبيب في دوكي "تلقينا 20 جثة حتى الآن في مستشفى دوكي".