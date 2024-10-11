شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد ضحايا الإعصار ميلتون في ولاية فلوريدا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع أعداد ضحايا الإعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا إلى 14 قتيلًا، فضلًا عن حدوث دمار هائل في المنشآت والمنازل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في الولاية.

وذكرت السلطات اليوم الجمعة، أنه بين القتلى 6 وفيات في مقاطعة سانت لوسي على الساحل الأطلسي للولاية المنكوبة، فيما دمر الإعصار أسقف المنشآت والمباني، مثل ملعب بيسبول وتسبب في تصادم رافعة بناء ضخمة بمبنى ضخم في سانت بطرسبرج.

وأوضحت السلطات أن الإعصار غمر الطرق في مساحات واسعة من الولاية، فيما بات نحو ثلاثة ملايين شخص بدون كهرباء بالولاية، بينما ألغت الخطوط الجوية في الولاية أكثر من 2250 رحلة طيران أمريكية -اعتبارًا من أمس- وذلك بعد إلغاء 1970 رحلة الأربعاء الماضي.

