حماس: الاحتلال ارتكب مذبحة بشعة بقصفه مدرسة رفيدة المكتظة بالنازحين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة حماس، اليوم، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مذبحة بشعة جراء قصفها مدرسة رفيدة في مدينة دير البلح، والتي كانت مكتظة بآلاف النازحين، ووصفت الحركة هذا الهجوم بأنه وحشي، مشيرةً إلى أن المذبحة تأتي في سياق جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ووفقًا لما أوردته حركة حماس، فإن القصف الذي استهدف المدرسة أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، مما يعكس التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة. وأشارت حماس إلى أن المدرسة كانت تمثل ملجأً للنازحين الذين فروا من القتال المتواصل، وهو ما يزيد من بشاعة الجريمة.

في بيان رسمي، أكدت حماس أن هذه المذبحة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة رفيدة تُعد امتدادًا لجرائمه السابقة ضد الشعب الفلسطيني. وأعربت الحركة عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل، مشددة على ضرورة محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم التي تُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية قوة إسرائيلية أثناء محاولتها سحب مصابين من آلية قصفناها برأس الناقورة

أعلن حزب الله، اليوم، أنه استهدف برشقة صاروخية قوة إسرائيلية أثناء محاولتها سحب مصابين من آلية تعرضت للقصف في منطقة رأس الناقورة. وأوضح الحزب أن العملية تأتي في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، حيث أكد أنه قد استهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين في كفر غلعادي أيضًا.

ووفقًا لبيان حزب الله، فإن الهجوم على القوة الإسرائيلية تم عبر إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة بدقة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية كانت في حالة تأهب أثناء محاولتها إجلاء المصابين. وأكد الحزب أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

في رد فعل على الهجمات، أفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن القوات المسلحة قد عززت من وجودها في المناطق الحدودية وأعادت تقييم الإجراءات الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن الجيش قد قام بتنفيذ غارات جوية مستهدفة مواقع حزب الله في لبنان، وذلك في محاولة لتقليص قدرات الحزب على تنفيذ المزيد من الهجمات.