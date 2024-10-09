محادثات بين اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية لتعزيز الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - تعهدت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بتعزيز الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية في محادثات ثلاثية.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم - أن محادثات هاتفية جرت بين كبار المسؤولين من الدول الثلاث، من بينهم نامازو هيرويوكي مساعد الوزير الياباني، وتشو كوراي نائب وزير الاستراتيجية والاستخبارات الكوري الجنوبي، ودانييل كريتينبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ لمناقشة التهديدات المستمرة من كوريا الشمالية.

وأكد المسؤولون الثلاثة أن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا للأمن الإقليمي، وتمثل تحديا للمجتمع الدولي، معبرين عن قلقهم العميق بشأن التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا.

واستنادا إلى نتائج قمة كامب ديفيد التي جمعت زعماء اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في أغسطس الماضي، شدد المسؤولون على التزامهم بالعمل معا لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

واتفقوا على تعزيز قدرات الردع والتعاون الأمني الثلاثي، كما طالب نامازو بمواصلة التعاون بشأن قضية المواطنين اليابانيين المختطفين، وحصل على دعم من المسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين في هذا الصدد.