مسؤول أميركي: كان من المفترض أن يبحث مع غالانت رد إسرائيل على إيران ونطاق العملية الإسرائيلية في لبنان

افاد مسؤول أمريكي للجزيرة، بأن "كان من المفترض أن يبحث مع وزير الدفاع يوآف غالانت رد إسرائيل على إيران ونطاق العملية الإسرائيلية في لبنان".

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