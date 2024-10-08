البيت الأبيض: نسعى للتوصل لوقف لإطلاق النار لتمكين النازحين من العودة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

اعلن البيت الأبيض، أننا "نواصل إجراء مناقشات مع إسرائيل بشأن ردها على الهجوم الإيراني"، مؤكدا اننا "نسعى للتوصل لوقف لإطلاق النار لتمكين النازحين من العودة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".
وأكد أننا "ملتزمون بأمن إسرائيل والرئيس الاميركي جو بايدن بحث أمس مع الرئيس الإسرائيلي الحاجة إلى السلام في المنطقة"، لافتا الى أن "العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى".
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