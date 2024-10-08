مكاري: الأمن في المطار ممسوك وهناك تدابير يمكن أن تتخذها الدولة من أجل تحييد المرافق الأساسية

اشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري الى انه لوزارة الإعلام دور كبير عليها أن تلعبه في هذه الفترة، وهناك الكثير من الأخبار المزيفة التي تنتشر ونُحاول معالجة ذلك.
ولفت مكاري في حديث تلفزيوني، الى ان الجيش يمسك أمن المطار، وأؤكّد أنّ الأمن في المطار ممسوك وهناك تدابير يمكن أن تتخذها الدولة من أجل تحييد المرافق الأساسية. وتابع "برأيي الحرب ستكون طويلة وعنيفة وحزب الله مُطالب بتوضيح تفاصيل ما يحصل".
واوضح مكاري بانه لا مكن أن يأتي رئيس في ظلّ الوضع الحالي من الانقسام والتطوّرات الإقليمية، وحزب الله فوّض الملفّ السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بشكل كامل، وحزب الله تلقّى ضربات كبيرة وموجعة ولبنان يدفع ثمن هذه الحرب.
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