الأردن ينفي أنباء فتح مجاله الجوي للطائرات الإسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى الأردن، مساء اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، ما تداولته وسائل إعلام عبرية بأن المملكة ست فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران.

وقال مصدر رفيع المستوى لقناة المملكة إن "الأردن أبلغ إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي".

وفي وقت سابق الأحد، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن بلاده تتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران "محدودا".

وقال: "لا نتوقع أن تستهدف إسرائيل مركزا سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا مهما واستراتيجيا".

وبعد الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هددت تل أبيب بشن هجوم انتقامي "قوي للغاية" على إيران.

المصدر : وكالات