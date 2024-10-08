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خسائر فادحة.. روسيا تتصدى لهجمات أوكرانية في كورسك

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ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تصدت لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك الروسية.

وبحسب"سبوتنيك"، أضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تواصل القوات المسلحة للاتحاد الروسي تحركاتها لدحر القوات المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".

وأضافت: "قوات وحدات مجموعة قوات "الشمال" تتصدى لمحاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كورسك وتحيد نحو 40 جندياً".

وتابع البيان: "قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والصواريخ استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، وخلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، وتم تدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى أربع مدافع وثلاث مركبات".

وأشارت الدفاع إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك 21250 ألف عسكري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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