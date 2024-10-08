هاريس: عدد كبير للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة ولابد أن تنتهي هذه الحرب

أشارت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس، في مقابلة على قناة "CBS"، إلى أن "لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والطريقة التي تحقق بها ذلك مهمة للغاية"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ومحاولات الغزة البري في الجنوب.

وبعد أكثر من عام على الحرب على غزة، رأت هاريس أن "عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة ولابد أن تنتهي هذه الحرب".

وادعت "أننا لن نتوقف عن متابعة ما هو ضروري كي نوضح موقفنا بشأن الحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".