شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 إرهابيين خلال عملية أمنية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم، خلال عملية نفذتها قوات الأمن، اليوم الاثنين، في مدينة ميانوالي بإقليم البنجاب شرقي باكستان.

وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بيان، أن العملية نُفيذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية، إذ داهمت فرقة من قوات الأمن موقعًا للإرهابيين، وتمكنت من القضاء على سبعة منهم خلال تبادل لإطلاق النار، فيما نجح ثمانية آخرون بالفرار من الموقع.

وأضافت أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن الإرهابيين الذين تمكنوا من الفرار.