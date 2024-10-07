اعلن الجيش الإسرائيلي "انضمام فرقة عصبة الجليل (91) للعلميات البرية في جنوب لبنان". وكانت قد افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الفرقة 91 بدأت مساء أمس عمليات برية مركزة ومحددة في جنوب لبنان"،

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