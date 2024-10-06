الحلبي حدد بدء العام الدراسي للرسمي بـ4 تشرين الثاني وأجاز للمدارس الخاصة التعليم عن بُعد: قرار التدريس الحضوريّ على مسؤولية من قرّره

أعلن وزير التربية عباس الحلبي، "تحديد بدء التعليم في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية في 4 تشرين الثاني المقبل أو عن بعد أو مدمجا على أن يتم التسجيل الكترونيا"، مؤكدًا "اننا نصر على عدم ضياع السنة الدراسية مهما بلغت الصعوبات".

وكشف ان "اليونسيف أبلغت تغطيتها طبع مليون و500 ألف كتاب وطنيّ لكل مراحل التعليم والاستعداد لتموين كل مراكز التعليم البديلة والمحروقات والانترنت والمصاريف لسداد بولصة التامين لكل متعلم وتمويل منصة مدرستي".

واوضح الحلبي ان "إمكانية العودة للتعليم في الجامعات الخاصة ابتداء من غد الاثنين تقررها الادارة مع الاخذ بالاعتبار أوضاع التلامذة وقرار التعليم عن بعد أو حضوريا تقرره الجامعات على مسؤوليتها".

واكد الحلبي الإجازة للمدارس الخاصة التعليم عن بُعد وفق إمكاناتها المتاحة، معتبرا ان "قرار التدريس الحضوريّ يكون على كامل مسؤولية من قرّره".