الادّعاء الروسي يطالب بسجن "مرتزق" أمريكي 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

طالب ممثل ادعاء روسي بسجن مواطن أمريكي، 72 عاما، متهم بالتورط في "أنشطة مرتزقة" سبع سنوات بسبب مشاركته في جهود الدفاع الأوكرانية ضد الغزو الروسي.

وأوصى المدعي بأن يقضي المتهم العقوبة في مستعمرة عقابية للمجرمين الخطرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم السبت نقلا عن طلب المدعي.

وتم النظر إلى عمر الرجل واعترافه باعتبارهما ظروف مخففة، وعقدت المحاكمة خلف أبواب مغلقة.

وتشير تقارير إلى أن المواطن الأمريكي الذي ينحدر من ولاية ميشياجن مقيم في أوكرانيا منذ 2014.

وانضم المتهم إلى كتيبة دفاع إقليمية في مدينة إزيوم شرقي أوكرانيا بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، واستولت القوات الروسية على المدينة الواقعة في منطقة خاركيف بعد مدة قصيرة من نشوب الحرب.

وتم أسر المواطن الأمريكي خلال القتال في أبريل 2022، وتتم محاكمته الآن كمرتزق في موسكو لأنه كان من المفترض أن يتلقى راتبا يوازي نحو ألف دولار، طبقا لعقد مع قوات الدفاع الإقليمي.