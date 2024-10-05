"حبيبته استدرجته لمنزلها وأهلها عذبوه حتى الموت".. "وليد" يفقد حياته في "كمين الحب" بالقليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عكفوا على تعذيبه حتى الموت، ووضعوا جثته داخل سجادة، نهاية مأساوية لشاب يدعى "وليد"، بعد أن جرى قتله بطريقة بشعة انتقامًا منه لعلاقته بفتاة كان يريد الزواج منها، ولكن أسرتها رفضته أكثر من مرة، وقرروا التخلص منه في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

المجني عليه كان على علاقة عاطفية بفتاة واتفقا على الزواج، وتقدم لخطبتها أكثر من مرة، ولكن أهل الفتاة أصروا على رفضوه، وعلى إثر ذلك دبت خلافات بينهما وتم إنهاؤها، وبعد ذلك فوجئ الشاب باتصال تليفوني من الفتاة تخبره أن والدها يريد مقابلته لإتمام الزواج، فسارع الشاب إلى مقابلته.

وفق ما ذكره شهود العيان، لم يتردد الشاب كثيرا عقب مكالمة الفتاة وخاصة أنه كان يحبها كثيرا وكان مصمم على الارتباط بها، حيث أخبرته الفتاة أن هناك انفراجة من قبل أسرتها.

"تعالى حالا عايزة أشوفك".. عبارة جعلت الشاب يترك كل شئ وراءه ويسرع نحو منزل الفتاة، وهناك وجد كمينًا محكمًا من قبل 4 أفراد من أسرتها، حيث اصطحبوه داخل المنزل وهددوه بعد وصلة تعذيب بأن يبتعد عن ابنتهم ولكنه أخبرهم أنه يحبها ويريد الزواج منها، حينها قرروا التخلص منه، وعكفوا على تعذيبه حتى الموت، ووضعوا جثته داخل سجادة حتى اكتشف الواقعة من قبل أصدقاء المجني عليه وأسرته.

"الفتاة كانت تحبه ولم تعلم بمكيدة أسرتها".. هكذا بدأ شقيق المجني عليه حديثه لـ"الخليج 365"، مشيرًا إلى أن أخيه جرى تعذيبه بعد افتراء أسرة الفتاة عليه، قائلا: "كل ذنبه أنه حبها وقتلوه بدم بارد".

وأضاف:"كان عاوز يعيش معها في الحلال، ولكن أسرتها استغلوا حبها له وجعلوها تستدرجه ولم تكن تعلم أنهم سيقتلونه"، قائلا: "عايز القصاص وحق أخويا".

كان اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بمصرع شاب يدعى وليد أحمد، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

واستدرج المتهمون الشاب عن طريق ابنتهم لمنزلهم وقاموا بقتله ووضعوه داخل سجادة، وجرى ضبط الجناة الثلاثة وضبط المتهم الرابع الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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