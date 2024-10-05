ضربه بالكوريك.. أب يقتل ابنه في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

قتل أب ابنه في مشاجرة بينهما، اليوم السبت، داخل منزلهما، بناحية قرية أولاد إسماعيل دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بمقتل شخص بالمراغة.

انتقل إلى مكان البلاغ قوات الشرطة، وتبين من التحريات مقتل "محمد. ع" 20 عامًا متأثرًا بإصابته بعدة جروح وإصابات بالغة على يد والده الذي استخدم كوريك في الاعتداء على نجله؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما؛ بسبب الخلافات الأسرية.

جرى ضبط المتهم، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.