بالصور- وزير الرياضة يزور أسرة محمد صلاح في منزلهم بنجريج

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم السبت، زيارة لمنزل أسرة اللاعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وأثناء تفقده مركز ومدينة بسيون، حرص الوزير على زيارة الأسرة والتقاط الصور معهم، وكان في استقباله والد اللاعب وأشقائه.

كان وزير الشباب والرياضة قاد ماراثون للدراجات بمشاركة 50 شابا بمركز بسيون، من أبناء عروس الدلتا ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

يأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة والتي تدعو لترسيخ ونشر ثقافة رياضة "الدراجات" واعتبارها أسلوب حياة في مختلف المحافظات.

وأشار وزير الشباب إلى حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في كافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والكيانات الشبابية في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر وتعميم الرياضة، وجعلها أسلوب وثقافة حياة، مشيدا بمشاركة شباب الغربية في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها بشكل دوري، بالتعاون مع مختلف الكيانات الرياضية والشبابية.