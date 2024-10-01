شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تطلق عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل.



وسيطرت حالة من الاستنفار الأمني في دولة الاحتلال مع بدء إطلاق الصواريخ، ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

صواريخ من إيران

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما".



يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار الذعر في جنوب لبنان اليوم بعد أن بدأت قوات الاحتلال في شن عملية برية "محدودة ومحلية" ضد أهداف تابعة لحزب الله.