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رابطة العالم الإسلامي ترحب بإعلان المملكة إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان المملكة العربية إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة؛ نوّه معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه المبادرة التاريخية التي أعلنها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، داعيًا فضيلته جميع الدول للانضمام إلى هذه المُبادرة التي ستسهم -بإذن الله- في الوصول إلى سلام عادل وشامل تنعم به المنطقة، وينعكس أثره الإيجابي على العالَم.

وختم معاليه البيان بالتثمين الكبير للجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وما حققه حراكها المتواصل والفاعل حول العالم من تقدم تاريخي في حشد الشركاء الدوليين لدعم القضية الفلسطينية، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يجزل مثوبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز حفظهما الله.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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