الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تعرّضت أجزاء من إنجلترا لأمطار غزيرة وفيضانات في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من اللون البرتقالي لأجزاء من ميدلاندز وجنوب البلاد فجر اليوم، وانقضى التحذير السادسة صباحًا (0500 بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي ايه ميديا”. ومازال تحذير من اللون الأصفر من الأمطار قائمًا لأجزاء كبيرة من إنجلترا، وويلز، قبل أن يهدأ الطقس الممطر في النهاية بحلول العصر.

وتعرضت الخليج 365 التي طالها التحذير البرتقالي -بما في ذلك ميلتون كينيس، وأوكسفوردشير، وكامبريدج شير، وليسترشير، وويست ميدلاندز- لسيول شديدة.

وحذرت الأرصاد الجوية هذه الخليج 365 من أنها قد تشهد هطول 30 إلى 40 ميليمتر من الأمطار خلال ثلاث ساعات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط