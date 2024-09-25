شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوكراني: الدعوة إلى انضمامنا للناتو جزء من "خطة النصر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الاوكراني، إن دعوة بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تعد بالنسبة لكييف جزءا من "خطة النصر" التي طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الحلفاء في أثناء وجوده في نيويورك.

وقال أندريه يرماك، خلال حلقة نقاشية على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي)، إن حلفاء كييف عليهم أن يتجاهلوا تهديدات روسيا بالتصعيد في حال انضمت أوكرانيا إلى (الناتو).

مسار لا رجعة فيه

وكان زعماء دول حلف الناتو أعلنوا خلال قمة عقدت في واشنطن في وقت سابق العام الحالي، أن أوكرانيا تسير على "مسار لا رجعة فيه" نحو الانضمام للحلف، ولكنهم قالوا إن الشروط لم تتحقق بعد لتقديم دعوة رسمية. ويعتزم زيلينسكي تقديم "خطة النصر" الخاصة به، التي تحتوي على مكونات عسكرية ودبلوماسية، تشمل إجراء مفاوضات مع روسيا، بصفة شخصية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن غدًا الخميس.