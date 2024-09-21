أعلنت شركة آيكوم اليابانية إنه من غير المرجح بشكل كبير أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجات الشركة.
ولفتت الشركة الى انه "في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من إنتاجنا".
وكانت ملصقات مكتوب عليها "آيكوم" و "صنع في اليابان" قد ظهرت في صور لأجهزة الوكي- توكي التي يستخدمها "حزب الله" والتي انفجرت يوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "آيكوم" اليابانية: الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان ليست من منتجاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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