شاهد: شهداء وإصابات بانفجارات جديدة لأجهزة اتصال في لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد وأصيب عدد من اللبنانيين، مساء اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، جراء إنفجار المئات من أجهزة الاتصال اللاسلكية مجدداً في عدد من المناطق اللبنانية.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، وقوع إنفجارات نتيجة عدوان سيبراني جديد استهدف إضافة إلى أجهزة "البايجر"، وسائل اتصالات لا سلكية أخرى من نوع Icom، وأدى إلى وقوع 3 شهداء وعدد كبير من الإصابات تم نقلهم إلى المشافي.

وترجح وسائل اعلام لبنانية أن تكون ناجمة عن "تفجيرات البيجر" التي لم تنفجر أمس، والتي أدت الى استشهاد 12 شخصا واصابة أكثر من 2800 بحسب إحصاءات الصحة اللبنانية.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية فقد انفجر عدد كبير من الأجهزة اللاسلكية والمركزيات وليس أجهزة "بيجر" فقط.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين، أن "إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان".

وأفادت "رويترز" عن مصدر أمني، أن "حزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا".

وأفادت تقارير في لبنان، بأن مئات الانفجارات الجديدة وقعت في منازل وسيارات وخلال تشييع نشطاء من حزب الله استشهدوا في انفجارات أمس.

المصدر : وكالات