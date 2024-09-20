بلومبيرج: عملية إسرائيل ضد حزب الله تهدف لإعاقته

محمد اسماعيل - القاهرة - نقل موقع بلومبيرج عن مصادر قولها إن الهدف التكتيكي للعملية ضد حزب الله كان إعاقته باستهداف عملائه وبنيته التحتية وخطوط الإمداد.

وانفجرت مئات أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في لبنان وسوريا، وأدت إلى مقتل 32 شخصا وإصابة الآلاف، جراح بعضهم خطيرة، حسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وفور الهجمات، أعلن حزب الله -في بيان- أن "إسرائيل مسؤولة" عن الهجوم، وقال إن "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب"، في حين ما تزال تل أبيب تلتزم الصمت الرسمي.