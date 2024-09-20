أكّد وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنّ "المرحلة الجديدة من الحرب إزاء "حزب الله"، تشمل فرصًا كبيرةً ومهمّةً، غير أنّها تنطوي كذلك على مخاطر كبيرة".
وأشار إلى أنّ "حزب الله يشعر بالهزيمة، وتسلسل عمليّاتنا العسكريّة سيستمر. هدفنا هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. ومع مرور الوقت، سيدفع "حزب الله" ثمنًا متزايدًا"، لافتًا إلى أنّ "في الوقت نفسه، سنواصل وننفّذ الجهود لإعادة المختطفين إلى منازلهم وإسقاط حركة حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" سيدفع ثمنًا متزايدًا وسلسلة عملياتنا ضده ستستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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