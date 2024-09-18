رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي: لا نعلم مصدر انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان

زعم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي مارك وونر، بـ"أننا لا نعلم مصدر انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان".

وقال: "نشعر بقلق بالغ إزاء توسع الصراع إلى لبنان وتحوله إلى حرب شاملة"، مشيرًا إلى أنّ "لحرب الشاملة في لبنان ليست في مصلحة إسرائيل ولا دول المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، انفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. ويشار إلى أن عددًا من الأجهزة كانت داخل شقق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك بعد تفجيرات طالت أجهزة بيجرر في عدوان إسرائيلي يوم الثلاثاء.

والأجهزة اللاسلكية التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان هي من نوع "آيكوم في 82".

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إنّ "إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية، وفيها أنّ "تسعة أشخاص قد استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثمئة شخص بجروح".